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        Tokat'ta 2 ilçedeki örtü yangınlarında yaklaşık 7,5 hektarlık alan zarar gördü

        Tokat'ın Niksar ve Reşadiye ilçelerinde çıkan örtü yangınlarında yaklaşık 7,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:22
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        Tokat'ta 2 ilçedeki örtü yangınlarında yaklaşık 7,5 hektarlık alan zarar gördü
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        Tokat'ın Niksar ve Reşadiye ilçelerinde çıkan örtü yangınlarında yaklaşık 7,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Niksar'a bağlı Yazıcık beldesinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşlar ekiplere haber verdi.

        Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alanda zarar oluştu.

        Reşadiye ilçesi Çevrecik köyünde çıkan örtü yangınına Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında, yaklaşık 6 hektarlık alan zarar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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