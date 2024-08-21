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        Tokat'ta çıkan yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:18
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        Tokat'ta çıkan yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi
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        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Minareyi Kebir Mahallesi Mert Sokak'ta Arif Bekdemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki Sadiye Kan'a ait eve ve odunluğa da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye Müdürü Kadir Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok büyük tehlike atlattık. Yangının çıktığı mahallede evler tamamen ahşap ve bitişik halde. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile önüne geçtik." dedi.

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        Galeri

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