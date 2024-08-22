Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Akpınar Mahallesi Ayazma Küme evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.
Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
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