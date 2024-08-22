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        Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:43
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        Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Akpınar Mahallesi Ayazma Küme evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

        Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.

        Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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