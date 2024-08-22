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        GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde söndürülen orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:37
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde söndürülen orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Akpınar Mahallesi Ayazma Küme evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

        Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda orman yangını söndürüldü.

        Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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