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        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:32
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        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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