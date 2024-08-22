GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.