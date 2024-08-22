Almus Kaymakamı Çömen köy gezilerine devam ediyor

Almus Kaymakamı Emre Çömen köy gezilerini sürdürüyor.

Çömen, İlçe Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer, Almus Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Selahattin Çiğdem ile birlikte köy ziyaretlerini sürdürüyor. KÖYDES projesi kapsamında Çiftlik ve Arısu köylerinde yapımına başlanacak olan projeleri yerinde inceledi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Çömen, daha sonra Üçgöl köyünde yapımına başlanan ikinci kat asfalt satih kaplama işini yerinde inceledi, işçiler ile bir süre sohbet etti.