Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.
Ustahasan köyü yolunda bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda orman yangını büyümeden söndürüldü.
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