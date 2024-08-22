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        Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:18
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        Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

        Ustahasan köyü yolunda bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

        Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda orman yangını büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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