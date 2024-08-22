Tokat'ta bir hayırsever vatandaşlara tır dolusu kavun dağıttı

Tokat'ta bir hayırsever vatandaşlara tır dolusu kavunu ücretsiz dağıttı.

Kentte yaşayan hayırsever işadamı Oğuzhan Türk, bir tır kavunu belediyenin önünde halka dağıttı.

Ücretsiz dağıtılan yaklaşık 25 ton kavun kısa sürede bitti.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kavunun veriminin çok iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bu sene kavun yüz güldürdü. Belediyemiz ile görüşerek kavun dağıtma kararı aldık. 25 ton kavun dağıttık." dedi.