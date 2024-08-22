Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.

        Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bir hayırsever vatandaşlara tır dolusu kavun dağıttı
        Tokat'ta bir hayırsever vatandaşlara tır dolusu kavun dağıttı
        Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
        Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
        Almus Kaymakamı Çömen köy gezilerine devam ediyor
        Almus Kaymakamı Çömen köy gezilerine devam ediyor
        Tokat'ta yol çalışmaları ve altyapı çalışmaları sürüyor
        Tokat'ta yol çalışmaları ve altyapı çalışmaları sürüyor
        GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
        Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı