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        Tokat'ta sulama kanalındaki çöküntü nedeniyle akan su ekili arazide zarara yol açtı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde sulama kanalında oluşan çöküntü nedeniyle akan su, ekili arazilerde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:44
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        Tokat'ta sulama kanalındaki çöküntü nedeniyle akan su ekili arazide zarara yol açtı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde sulama kanalında oluşan çöküntü nedeniyle akan su, ekili arazilerde zarara neden oldu.

        İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Merkez Mahalle'de bulunan sulama kanalının dolgusunda çöküntü oluştu.

        Çöküntü oluşan alandan akan su, ekili arazilerde zarara yol açtı.

        Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, AA muhabirine, sabah saatlerinde sulama kanalında çöküntü oluştuğunu belirterek, "Kanaldan su akması üzerine yonca, mısır ve fasulye ekili alanlarımız zarar gördü. DSİ yetkilileri beldemize gelerek kanalda gerekli çalışmaları yaptı ve suyun akmasını önledi. Biz de belediye olarak çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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