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        Tokat'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar içesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:11
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        Tokat'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar içesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

        S.D. (39) idaresindeki 16 AHR 008 plakalı otomobil, Gökçeoluk köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen B.T. (26) ve A.O'ya (52) çarptı.

        Yaralanan B.T. ve A.O, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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