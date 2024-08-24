Tokat'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar içesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar içesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
S.D. (39) idaresindeki 16 AHR 008 plakalı otomobil, Gökçeoluk köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen B.T. (26) ve A.O'ya (52) çarptı.
Yaralanan B.T. ve A.O, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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