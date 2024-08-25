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        Tokat'ta aracın çarptığı yaralı karaca tedavi altına alındı

        Tokat'ta aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:18
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        Tokat'ta aracın çarptığı yaralı karaca tedavi altına alındı
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        Tokat'ta aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi ediliyor.

        Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında yol kenarında, araç çarpması sonucu yaralanmış karacayı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce alınan hayvan, özel veterinerde ameliyat edildi.

        Karacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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