Tokat'ta aracın çarptığı yaralı karaca tedavi altına alındı
Tokat'ta aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi ediliyor.
Tokat'ta aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi ediliyor.
Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında yol kenarında, araç çarpması sonucu yaralanmış karacayı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce alınan hayvan, özel veterinerde ameliyat edildi.
Karacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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