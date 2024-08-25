Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
O.D. yönetimindeki 34 UP 6697 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Soğukpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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