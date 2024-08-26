Tokat'ta çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Demircili beldesi Bürüme mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Demircili, Baydarlı, Hasanşeyh beldeleri itfaiyeleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüle yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.
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