TOGÜ'de engelsiz gönül bağı projesi bilim etkinlikleri

Özel gereksinimli misafirlere sağlık bilimleri laboratuvarında beyaz önlük ve steteskop takdim edildi. Ardından birbirlerinin kalp seslerini dinleyip, sağlık alanında sık kullanılan araç gereçleri tanıma ve dokunma fırsatı buldular. Misafirlere ikramlarda bulunuldu.

TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen Fen Edebiyat Fakültesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, Tokat Şubesi Başkanı Suna Arslan Köten, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk Gönüllük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı" projesi bilim etkinlikleri programı düzenlendi.

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