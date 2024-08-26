Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de engelsiz gönül bağı projesi bilim etkinlikleri

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk Gönüllük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı" projesi bilim etkinlikleri programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de engelsiz gönül bağı projesi bilim etkinlikleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk Gönüllük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı" projesi bilim etkinlikleri programı düzenlendi.

        TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen Fen Edebiyat Fakültesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, Tokat Şubesi Başkanı Suna Arslan Köten, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

        Özel gereksinimli misafirlere sağlık bilimleri laboratuvarında beyaz önlük ve steteskop takdim edildi. Ardından birbirlerinin kalp seslerini dinleyip, sağlık alanında sık kullanılan araç gereçleri tanıma ve dokunma fırsatı buldular. Misafirlere ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü
        Niksar'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Niksar'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta aracın çarptığı yaralı karaca tedavi altına alındı
        Tokat'ta aracın çarptığı yaralı karaca tedavi altına alındı
        Tokat'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
        TOKAT'TA sulama kanalı patladı
        TOKAT'TA sulama kanalı patladı