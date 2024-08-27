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        Tokat'ta üzerine kaya devrilen kadın öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde üzerine kaya devrilen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:58
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        Tokat'ta üzerine kaya devrilen kadın öldü
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde üzerine kaya devrilen kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Gökal beldesinde İmran Gündoğdu (21), yardım için akrabalarının bahçesine fındık toplamaya gitti.

        Yamaç arazide üzerine kaya devrilen Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Gündoğdu'nun cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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