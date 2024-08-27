Tokat'ta üzerine kaya devrilen kadın öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde üzerine kaya devrilen kadın hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde üzerine kaya devrilen kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gökal beldesinde İmran Gündoğdu (21), yardım için akrabalarının bahçesine fındık toplamaya gitti.
Yamaç arazide üzerine kaya devrilen Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Gündoğdu'nun cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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