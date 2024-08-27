Tokat'ta aracın kundaklanması güvenlik kamerasında
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin kundaklanması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin kundaklanması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Ayvaz Mahallesi'nde bir marketin önünde park halindeki otomobilin yanına gelen maskeli kişi, aracı ateşe verdikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, söndürüldü.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan aracın kundaklanması ve zanlının kaçması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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