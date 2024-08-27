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        Tokat'ta aracın kundaklanması güvenlik kamerasında

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin kundaklanması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:37
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        Tokat'ta aracın kundaklanması güvenlik kamerasında
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin kundaklanması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Ayvaz Mahallesi'nde bir marketin önünde park halindeki otomobilin yanına gelen maskeli kişi, aracı ateşe verdikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, söndürüldü.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan aracın kundaklanması ve zanlının kaçması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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