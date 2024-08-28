Tokat'tan kısa kısa

Tokat Valisi Abdullah Köklü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Haftası dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile dayanışma yemeğine katıldı.

Vali Köklü, hafta dolaysıyla 48'nci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı tarafından düzenlenen şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile dayanışma yemeğine katıldı.

Yemeğe katılanlara teşekkür eden Köklü, "Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu asla unutmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum." dedi.