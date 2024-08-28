Tokat'ta çıkan orman ve anız yangınında yaklaşık 19 dönümlük alan zarar gördü
Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm, anız yangınında ise yaklaşık 18 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm, anız yangınında ise yaklaşık 18 dönümlük alan zarar gördü.
Tufantepe Öğretmenevi karşısındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Almus Orman İşletme Müdürlüğü ve Almus Belediye Başkanlığı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, ekiplerin zamanında müdahalesiyle orman yangınının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.
İlçeye bağlı Üçgöl köyünde çıkan anız yangını da itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Anız yangınında 18 dönümlük alan zarar gördü.
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