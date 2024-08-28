TOGÜ'de bal hasadı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen balların hasadı yapılıyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite tarafından üretimi gerçekleştirilen balların hasadı yapılmaya başlandı. Yapılan bal hasadı törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz katıldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Tokat bir tarım kenti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi de Tokat tarımına gerekli destekleri verdi. Üniversitemizin ulusal, yerel kalkınmaya katkı anlamında önemli işler üretiyor. Üniversitemiz fide, patates, bal, asma fidanı, balıkçılık ve tavukçuluk gibi alanlarda üretim yaptı, üreticilere dağıtım yapıldı. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yıl içerisinde birçok proje gerçekleştirildi. Çalışmalarından dolayı merkezimize teşekkür ediyorum." ded.