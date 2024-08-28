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        TOGÜ'de bal hasadı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen balların hasadı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:12
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        TOGÜ'de bal hasadı yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen balların hasadı yapılıyor.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite tarafından üretimi gerçekleştirilen balların hasadı yapılmaya başlandı. Yapılan bal hasadı törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz katıldı.

        Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Tokat bir tarım kenti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi de Tokat tarımına gerekli destekleri verdi. Üniversitemizin ulusal, yerel kalkınmaya katkı anlamında önemli işler üretiyor. Üniversitemiz fide, patates, bal, asma fidanı, balıkçılık ve tavukçuluk gibi alanlarda üretim yaptı, üreticilere dağıtım yapıldı. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yıl içerisinde birçok proje gerçekleştirildi. Çalışmalarından dolayı merkezimize teşekkür ediyorum." ded.

        Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz da "2024 yılı arı sezonunda Mart ayında 75 arılı kovanla çalışmalarımıza başladık. Nisan ve Mayıs aylarında arıların bakımları yapılarak koloni sayımızı 200 kovana çıkardık ve Haziran'ın ilk haftasında Tokat ili Çayören köyüne bal üretimi için arılarımızı götürdük. Yaklaşık 2 ton bal üretiminin yapıldı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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