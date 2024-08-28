Tokat'ta uçuruma devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Polat (55) yönetimindeki tarım aracı, Şükür köyü yakınlarında 15 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Polat'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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