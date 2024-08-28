Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D.M. (84) idaresindeki 60 AZ 735 plakalı traktör, merkeze bağlı Hasanbaba köyünde devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan H.M. (66) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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