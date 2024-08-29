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        Turhal Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle çevreyi güzelleştiriyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinde yeşil alanları ve parkları süslemek için kullanılan çiçek ve süs bitkileri Turhal Belediyesi tarafından kendi üretim sahasında yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:58
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        Turhal Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle çevreyi güzelleştiriyor
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde yeşil alanları ve parkları süslemek için kullanılan çiçek ve süs bitkileri Turhal Belediyesi tarafından kendi üretim sahasında yetiştiriliyor.

        Turhal Belediyesi kendi tesislerinde çiçek üretmeye başladı. Üretilen çiçekler ilçenin her yerini süslemeye başladı.

        Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yaptığı açıklamada, doğa ve çevre dostu bir belediye olarak bitkilerin tamamını dışarıdan satın almak yerine kendi tesislerinde ürettiklerini belirterek, "Şehrimizin her köşesini mevsime uygun çiçeklerle süslüyoruz. Nergis, aslanağzı, lahana, menekşe ve şeker tabağı gibi bitkileri kendi sahamızda yetiştiriyoruz. Ayrıca, peyzaj çalışmalarında su tasarrufuna da büyük önem veriyoruz. Sulama işlemlerinde arozöz ya da hortum yerine, otomatik sulama sistemlerini şehrin geneline yaymayı planlıyoruz. Bu sayede, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek daha güzel bir yarın için çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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