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        Tokat'ta yaşayan çiftçi, yılda 500 tonun üzerinde patates tohumu üretiyor

        Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilik yapan kişi, yılda 500 tonun üzerinde patates tohumu üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:04
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        Tokat'ta yaşayan çiftçi, yılda 500 tonun üzerinde patates tohumu üretiyor
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilik yapan kişi, yılda 500 tonun üzerinde patates tohumu üretiyor.

        Tatar köyünde yaşayan Hüseyin Yurttaş, 2009 yılından bu yana patates tohumu üretimiyle ilgileniyor. Tohum üretimine 5 dönüm alanda başlayan Yurttaş, bugün üretim alanını 115 dönüme çıkardı.

        Yurttaş, AA muhabirine, kullandığı tohumlukları yurt dışından getirdiğini söyledi.

        Ürettiği tohumları Sivas ve Tokat bölgesine pazarladığını belirten Yurttaş, "Patates tohumu üreterek tohumda dışa bağımlılığı biraz daha azaltmış oluyoruz. Bu tohum üretilmezse çiftçilere yurt dışından gelecek. Memlekete katkı sağlamak için patates tohumu üretiyoruz." dedi.

        İlk yıllarında 30 ton patates tohumu ürettiğini anlatan Yurttaş, şunları kaydetti:

        "Bu sene 550 ton patates tohumu üretmeyi planlıyoruz. Her yıl müşteri potansiyelimiz artıyor. Dönüme 5 ila 6 ton ürün alıyoruz. 7,5 tona kadar da çıktığı oluyor. Devletimizin çok büyük desteği var. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri desteklerini esirgemiyor, ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Bize 2 mühendis görevlendirildi."

        Yurttaş, tohum üretim alanını bin dönüme çıkarmayı hedeflediğini, tohum ekmek isteyen çiftçilere de eğitim desteği verdiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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