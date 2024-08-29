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        TOGÜ'de "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zaman" etkinliği düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü işbirliğinde "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zamanı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:12
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        TOGÜ'de "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zaman" etkinliği düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü işbirliğinde "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zamanı" etkinliği gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Projesi" çerçevesinde Tokat’taki ve Üniversitedeki tüm özel gereksinimli bireyler için Taşlıçiftlik Kampüsü'nde hobi bahçesi oluşturuldu. Bahçenin fide ekimi ve bakımı özel gereksinimli bireyler tarafından yapılıyor. Yetişen organik sebze ve meyveler farklı özel gereksinimli gruplar tarafından hasat ediliyor.

        Hobi bahçesine gelme imkanı bulunmayan ve Üniversitenin Palyatif Bakım Merkezinde kalan hasta ve refakatçilerine ise üniversitenin gönüllü akademisyenleri tarafından toplanan organik sebze ve meyveler her bir hasta odasına götürülerek ikramda bulunuluyor.

        Üniversite bünyesindeki hobi bahçesinden, "Nesilden Nesile Engelsiz Gönül Bağı Projesi" kapsamında özel gereksinimli gruplarla hasat süreci devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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