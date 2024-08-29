TOGÜ'de "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zaman" etkinliği düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü işbirliğinde "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zamanı" etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Projesi" çerçevesinde Tokat’taki ve Üniversitedeki tüm özel gereksinimli bireyler için Taşlıçiftlik Kampüsü'nde hobi bahçesi oluşturuldu. Bahçenin fide ekimi ve bakımı özel gereksinimli bireyler tarafından yapılıyor. Yetişen organik sebze ve meyveler farklı özel gereksinimli gruplar tarafından hasat ediliyor.