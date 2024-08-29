Almus Kaymakamı Çömen köy gezilerine devam ediyor

Almus Kaymakamı Emre Çömen köy gezilerini sürdürüyor.

Çömen, İlçe Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile birlikte Babaköy, Kapıcı, Karadere köylerini ziyaret ederek yapılan parke yolları inceledi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Çömen, yaptığı açıklamada, "Köy ziyaretlerimiz sorunları yerinde görüp hızlı bir şekilde çözebilmemiz adına sürecek. Amacımız tüm köylerimize etkin bir şekilde kamu hizmetlerini götürmek." dedi.

Kaymakam Emre Çömen köy ziyaretleri sırasında kuşburnu pekmezi yapan kadınlar ile sohbet etti.