TOGÜ Rektörü Yılmaz, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın, Özvar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Yılmaz'ın TOGÜ'de yapılan faaliyetler hakkında Özvar'a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Yılmaz'ın misafirperverliği dolayısıyla Özvar'a teşekkür ettiği kaydedildi.