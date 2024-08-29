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        Tokat'ta içme suyu çalışmaları devam ediyor

        Tokat Belediyesi ekipleri, içme suyu çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:35
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        Tokat'ta içme suyu çalışmaları devam ediyor
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        Tokat Belediyesi ekipleri, içme suyu çalışmalarını sürdürüyor.

        Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Kışlabağları bölgesinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorunu gideriliyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapımı tamamlandığında bölge sakinleri sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

        Kışlabağları bölgesinde yapımı bitmek üzere olan içme suyu yeni hat çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Belediyecilik sorunlara aşkla odaklanmaktır. Bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üretken belediyecilik anlayışımızla kentimizin sorunlarına aşkla odaklandık. Yıllardır çözüme kavuşturulmayan sorunların üstüne giderek, köklü değişimi gerçekleştiriyoruz. Kışlabağları bölgesinde yılların sorunu olan içme suyu sorununu gidermek için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzü harekete geçirdik. Kendi öz imkanlarımızla tüm ekip ve ekipmanlarımızla yaklaşık 10 gündür devam eden çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yeni içme suyu hat yapımımız tamamlandığında bölgedeki değerli hemşehrilerimiz temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşacaklar. Bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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