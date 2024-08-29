Tokat'tan kısa kısa
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında dairede hasar meydana geldi.
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında dairede hasar meydana geldi.
Bağlar Mahallesinde bulunan Hasan Gürel'e ait dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
- Öğrencilere ödül verildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde YKS sınavında dereceye giren 2 öğrenciye ödül verildi.
Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler, sözel ve sayısal alanlarda dereceye giren öğrencileri ve velilerini makamında ağırladı.
İlçe Müdürü Şerifler, dereceye giren öğrenci Ebrar Sena Kütükçü ve Kayra Anıl Boyraz'a hediye verdi.
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