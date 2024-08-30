Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Samsun'da ilk tören Onur Anıtı'nda düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra kutlamalar Sahil Yolu'nda devam etti. Buradaki etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterisi ile başladı.

        Daha sonra Samsun Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi.

        Garnizon Komutanlığına bağlı komando birliklerinin yemininin ardından geçit töreni yapıldı.

        Kutlama törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Tokat

        Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende şiirler okunması ve halk oyunu gösterisinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

        - Amasya

        Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

        Askeri birliklerin geçit töreniyle sona eren programa CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        - Sinop

        Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti.

        Komando birliği tarafından gösteri sunulan tören, tören geçişi ile son buldu.

        - Çorum

        Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende Vali Zülkif Dağlı, Albay Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çeşitli kurumların temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra Vali Dağlı, Kadeş Barış Meydanı'nda devam eden törende vatandaşların bayramını kutladı.

        Çorum Belediyesi ekiplerinin halk oyunları ve mehter gösterisi sunduğu etkinlikte komandolar, ay-yıldız koreografisi oluşturarak Türk bayrağı açtı.

        Yıl içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği etkinlik, kortej geçişiyle sona erdi.

        Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da katıldı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

        Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak'ın vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Burada Personel Üsteğmen Yusuf Arıkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından mehteran ekibi gösteri sundu.

        Programda İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ile Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı timinin gösterileri ilgi gördü.

        Program, tören geçişiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü

        Benzer Haberler

        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Tokat'ta '30 Ağustos' coşkusu Zara konseriyle başladı
        Tokat'ta '30 Ağustos' coşkusu Zara konseriyle başladı
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'ta içme suyu çalışmaları devam ediyor
        Tokat'ta içme suyu çalışmaları devam ediyor
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti
        Almus Kaymakamı Çömen köy gezilerine devam ediyor
        Almus Kaymakamı Çömen köy gezilerine devam ediyor