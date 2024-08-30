Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Almus Kaymakamı Emre Çömen, makamında tebrikleri de kabul etti.

Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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