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        Turhal'da 30 Ağustos Zaferi anısına 102 fidan dikildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla 102 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:13
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        Turhal'da 30 Ağustos Zaferi anısına 102 fidan dikildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla 102 fidan toprakla buluşturuldu.

        Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında şehir mezarlığında oluşturulan alana çam ve ıhlamur fidanı dikildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Zaferin 102. yıl dönümünde biz de 102 ağacı toprakla buluşturduk. Daha yeşil, ıhlamur kenti yapmakla ilgili bir hedefimiz var. Bu anlamda ıhlamur ve çamlarla yeşillendirme çalışması yaptık. Şehri hep beraber daha güzel bir hale getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

        Etkinliğe Kaymakam Ersin Tepeli, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Tunçel, CHP İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu ve vatandaşlar katıldı.

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