Turhal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Turhal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Turgut Özal Caddesi üzerinden millet bahçesine kadar yürüdü.

Millet bahçesinde sona eren yürüyüş sonrası konuşa yapan Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, binlerce yıldır hür yaşamış bir toplum olduklarını vurgulayarak, "Bugüne, 'Bağımsızlık Günü' demedik, 'Zafer Bayramı' demeyi daha doğru bulduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine bir yenisini daha eklediler. 102 yıl önce, dünyanın gördüğü en büyük zaferlerden birini, tüm imkansızlıklara rağmen kazandılar. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin hürriyet ve bağımsızlık aşkının bir simgesidir." ifadelerini kullandı.