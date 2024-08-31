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        Turhal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü yapıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:50
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        Turhal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü yapıldı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Turhal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Turgut Özal Caddesi üzerinden millet bahçesine kadar yürüdü.

        Millet bahçesinde sona eren yürüyüş sonrası konuşa yapan Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, binlerce yıldır hür yaşamış bir toplum olduklarını vurgulayarak, "Bugüne, 'Bağımsızlık Günü' demedik, 'Zafer Bayramı' demeyi daha doğru bulduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine bir yenisini daha eklediler. 102 yıl önce, dünyanın gördüğü en büyük zaferlerden birini, tüm imkansızlıklara rağmen kazandılar. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin hürriyet ve bağımsızlık aşkının bir simgesidir." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP Turhal İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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