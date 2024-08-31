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        Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü

        Tokat'tın Zile ilçesinde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:47
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        Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü
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        Tokat'tın Zile ilçesinde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüyüş yaptı.

        Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsü söyleyerek yürüdü.

        Çocukların bu yürüyüşü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

        Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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