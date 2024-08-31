Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü

Tokat'tın Zile ilçesinde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüyüş yaptı.

Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsü söyleyerek yürüdü.

Çocukların bu yürüyüşü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.