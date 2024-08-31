Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü
Tokat'tın Zile ilçesinde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüyüş yaptı.
Tokat'tın Zile ilçesinde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüyüş yaptı.
Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsü söyleyerek yürüdü.
Çocukların bu yürüyüşü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.
Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.
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