Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yediemin otoparkından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yedieminin otoparkında bulunan yanmış tırın malzemelerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yediemin otoparkından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yedieminin otoparkında bulunan yanmış tırın malzemelerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Niksar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan yediemin otoparkından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparka bir otomobille gelerek, yanmış bir tırın malzemelerini çaldığını tespit etti.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan kamera kayıtlarında, şüphelilerin otomobille otoparka geldikleri, çaldıkları malzemeleri otomobile yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü
        Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü
        Turhal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü yapıldı
        Turhal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü yapıldı
        Tokat'ta 4 çocuk bayrak açıp, sokak sokak gezerek 'Şehit' türküsü söyledi;...
        Tokat'ta 4 çocuk bayrak açıp, sokak sokak gezerek 'Şehit' türküsü söyledi;...
        Kırmızıda geçen otomobil, 2 motosiklete çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Kırmızıda geçen otomobil, 2 motosiklete çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Turhal'da 30 Ağustos Zaferi anısına 102 fidan dikildi
        Turhal'da 30 Ağustos Zaferi anısına 102 fidan dikildi
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor