Tokat'ta yediemin otoparkından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yedieminin otoparkında bulunan yanmış tırın malzemelerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yedieminin otoparkında bulunan yanmış tırın malzemelerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Niksar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan yediemin otoparkından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparka bir otomobille gelerek, yanmış bir tırın malzemelerini çaldığını tespit etti.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kamera kayıtlarında, şüphelilerin otomobille otoparka geldikleri, çaldıkları malzemeleri otomobile yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor.
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