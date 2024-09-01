Tokat'ta Çavdaroğlu mezrasının içme suyu sorunu giderildi

Tokat Belediyesi ekiplerince Çavdaroğlu mezrasının içme suyu sorunu giderildi.

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yeni sondaj, yeni hat ve depo çalışmaları sonucu Çavdaroğlu mezrası bölgesi, sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturuldu.

Su kaynağının olduğu bölgede yapılan sondaj sonrasında dalgıç pompa ve kademesi takılarak hat aktif hale getirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların istek ve taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler ürettiklerini anlatarak, "Geçtiğimiz hafta Kışlabağları bölgesinin içme suyu sorununu gidermiştik. Şimdi Büyükbeybağı Mahallesi Çavdaroğlu Çiftliği bölgesinde ikamet eden hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yıllardır çözüme kavuşturulamayan içme suyu problemini hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturduk." ifadelerini kullandı.