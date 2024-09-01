Tokat'ta kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Akar, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.
Tokat’ın Niksar ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Akar, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.
Yeşilkaya köyünde yaşayan Akar'ın evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, asayiş timinden oluşan 60 personel ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce yapılan aramada Akar, köye 2 kilometre uzaklıkta düştüğü çalılıklar arasında bulundu.
Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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