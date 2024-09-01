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        Tokat'ta kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Akar, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:20
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        Tokat'ta kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Akar, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

        Yeşilkaya köyünde yaşayan Akar'ın evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, asayiş timinden oluşan 60 personel ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan aramada Akar, köye 2 kilometre uzaklıkta düştüğü çalılıklar arasında bulundu.

        Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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