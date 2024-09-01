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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:47 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:52
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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        H.A. (49) idaresindeki 60 ACT 859 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (36), H.N.A. (14), F.D. (59), E.A. (11) ve H.N.A. (15) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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