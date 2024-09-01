Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Giriş: 01.09.2024 - 23:47 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:52
Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
H.A. (49) idaresindeki 60 ACT 859 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (36), H.N.A. (14), F.D. (59), E.A. (11) ve H.N.A. (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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