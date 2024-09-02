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        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:22
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        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzelendi.

        Operasyonda, 10 kilo 500 gram kubar esrar, 339 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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