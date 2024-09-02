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        Tokat'ta yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:21
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        Tokat'ta yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı.

        Kentte dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, ilçeye bağlı Kat köyünde Kültür Mahallesi eski okul binası bahçesinde bulunan 50 yıllık çam ağacına yıldırım isabet etti.

        Yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı. Köylüler, yıldırım nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Ağacın bazı kesimleri köylüler tarafından kesildi.

        Bir süre elektrik kesintisi olan köyde çalışmalar sonrası elektrik tekrar bağlandı.

        Köyde yaşayan Ahmet Gedik, AA muhabirine, çam ağcının 50 yıllık bir ağaç olduğunu söyledi.

        Bahçede bulunan çam ağaçlarının evlerine yakın olduğunu anlatan Gedik, "Dün gece korktuk, sabaha kadar uyuyamadık. Allah'ın takdiri. Bir şey diyemiyorum. Evim buraya 5 metre uzaklıkta. Yıldırım iyi ki bize vurmadı. Hanımla oturuyorduk bir takırtı koptu. Dışarı çıktım ki ağaç böyle olmuş. Şok olduk. Bir ses oldu." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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