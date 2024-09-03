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        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı, zabıtaları ziyaret etti

        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:58
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        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı, zabıtaları ziyaret etti
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        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Tepebaşı, 198. yılını kutlayan zabıta teşkilatını ziyaret ederek görevlilerle bir süre sohbet etti.

        Zabıtaların haftasını kutlayan Tepebaşı, "Zor bir iş yapıyorsunuz. Direkt vatandaşın içinde sorunlara yönelik çözüm odaklı çalışıyorsunuz. Sizlerden ricam, kanun ve yönetmelikler içinde vatandaşlarımızın isteklerine yardımcı olmanız. Nice zabıta haftalarını sağlık ve huzur içinde birlikte kutlamayı yüce Allah'tan diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
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