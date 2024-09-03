Tokat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Murat Ş. idaresindeki 60 ABF 038 plakalı tır, Kuştepesi mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Yeşilyurt-Sulusaray kara yolunun kapanması nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.
Tırın yoldan kaldırılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.
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