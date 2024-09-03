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        Tokat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:25 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:58
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        Tokat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Murat Ş. idaresindeki 60 ABF 038 plakalı tır, Kuştepesi mevkisinde devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Yeşilyurt-Sulusaray kara yolunun kapanması nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

        Tırın yoldan kaldırılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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