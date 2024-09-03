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        Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin evinde çıkardığı yangın hasara yol açtı

        Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin dairelerinde çıkardığı yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:57
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        Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin evinde çıkardığı yangın hasara yol açtı
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        Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin dairelerinde çıkardığı yangın söndürüldü.

        Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'ndeki dairede yaşayan Ahmet Turgut Ö. (54), birlikte kaldığı annesi Saniye Ö. ile tartıştı.

        Tartışmanın ardından Turgut Ö'nün yorganı ateşe vermesi sonucu dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

        Komşuları tarafından teselli edilen Saniye Ö. "Ben ev sahibine ne derim." diyerek gözyaşı döktü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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