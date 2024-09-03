Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Y. (41) idaresindeki 60 BL 302 plakalı kamyonet, Tokat-Niksar kara yolu Gökdere köyü mevkisinde, S.Ö. (74) yönetimindeki 60 TJ 328 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan D.Ş. (32) ve H.M. (50) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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