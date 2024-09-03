Tokat'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ta minibüsle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta minibüsle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.G. (40) yönetimindeki 60 ACY 281 plakalı minibüs, Tokat-Almus kara yolu Döllük köyü mevkisinde H.Ö (43) idaresindeki 60 HZ 281 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücü ile yanında bulunan M.S.T. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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