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        Tokat'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta minibüsle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:13
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        Tokat'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta minibüsle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.G. (40) yönetimindeki 60 ACY 281 plakalı minibüs, Tokat-Almus kara yolu Döllük köyü mevkisinde H.Ö (43) idaresindeki 60 HZ 281 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada traktör sürücü ile yanında bulunan M.S.T. (16) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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