Üçgöl yolu ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi
Tokat'ın Almus ilçesinde bir köyde ikinci kat asfalt satıh kaplama işi tamamlandı.
Tokat'ın Almus ilçesinde bir köyde ikinci kat asfalt satıh kaplama işi tamamlandı.
KÖYDES Projesi kapsamında ihalesi Almus Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan Ataköy grup yolu ile Üçgöl köyü arasındaki 4,5 kilometrelik yolun ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Üçgöl köyünü ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.
Çömen, "Ataköy grup yoluna bağlayan yolu bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın yolda araç kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz." dedi.
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