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        Üçgöl yolu ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi

        Tokat'ın Almus ilçesinde bir köyde ikinci kat asfalt satıh kaplama işi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:51 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:55
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        Üçgöl yolu ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde bir köyde ikinci kat asfalt satıh kaplama işi tamamlandı.

        KÖYDES Projesi kapsamında ihalesi Almus Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan Ataköy grup yolu ile Üçgöl köyü arasındaki 4,5 kilometrelik yolun ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Üçgöl köyünü ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

        Çömen, "Ataköy grup yoluna bağlayan yolu bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın yolda araç kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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