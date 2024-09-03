Üçgöl yolu ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi

KÖYDES Projesi kapsamında ihalesi Almus Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan Ataköy grup yolu ile Üçgöl köyü arasındaki 4,5 kilometrelik yolun ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi.

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