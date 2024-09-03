Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince T.Y'nin aracı ile ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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