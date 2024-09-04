Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
H.G. idaresindeki 60 AFN 774 plakalı otomobil, Şair Emrah Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen S.Y'ye çarptı.
Yaralanan ve Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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