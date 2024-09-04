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        Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:57
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        Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        H.G. idaresindeki 60 AFN 774 plakalı otomobil, Şair Emrah Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen S.Y'ye çarptı.

        Yaralanan ve Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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