Pazar Belediye Başkanı Pervanlar, zabıta ekipleriyle bir araya geldi
Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.
Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.
Pervanlar, ziyarette yaptığı açıklamada, her yıl 1-7 Eylül tarihlerinde Zabıta Haftası'nın kutlandığını söyledi.
Haftanın, şehirlerin düzeni ve halkın güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışan zabıta teşkilatının önemi ve katkılarını anma fırsatı olduğunu belirten Pervanlar, "Bu vesileyle zabıta teşkilatımızın değerli mensuplarını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.
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